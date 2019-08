Umrla je SLAVICA VRHOVŠEK

Z bolečino v srcu sporočajo žalostno vest, da jih je v 90. letu zapustila draga mama, babica, prababica, sestra in tašča SLAVICA VRHOVŠEK iz Marofa. Od nje se bodo poslovili v torek, 6. avgusta, ob 16. uri, na pokopališču v Jurkloštru. Sveta maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V spomin lahko darujete za obnovo sv. Mavricija v župnijski cerkvi Jurklošter. Žalujoči sin Jože in hči Milena z družinama ter ostalo sorodstvo.