Umrla stanovalka doma v Šmarju pri Jelšah

V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah je danes v visoki starosti umrla stanovalka z več pridruženimi kroničnimi boleznimi, pri kateri je bila potrjena tudi okužba z novim koronavirusom.

Trenutno je okužba potrjena pri 24 stanovalcih in 6 zaposlenih.

Zaposleni v domu upokojencev skrbno spremljajo stanje vseh stanovalcev. Pri stanovalcih in zaposlenih se ob sumu na okužbo s COVID-19 opravi testiranje in izvede vse potrebne ukrepe, s katerimi so bili seznanjeni izvajalci zdravstvene dejavnosti in socialnovarstveni zavodi. S ciljem zagotavljanja kakovostne in varne zdravstvene nege in zdravstvene oskrbe se je ekipi zaposlenih v domu upokojencev pridružila tudi ekipa zdravstvenih delavcev iz Splošne bolnišnice Celje in Medical centra Rogaška.

Okužba z virusom COVID-19 predstavlja resno tveganje za osebe s pridruženimi kroničnimi boleznimi, zlasti za starejše osebe. Vsi stanovalci Doma upokojencev so pod nadzorom zdravnikov primarnega nivoja in infektologa, ki dnevno opravlja vizite pri okuženih. Zaposleni doma upokojencev vseskozi poostreno spremljajo zdravstveno stanje in sproti obveščajo svojce.