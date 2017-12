Unior in Unitur družinam prijazni podjetji

Delniška družba Unior je prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. Certifikat, ki ga podeljujeta Ekvilib Inštitut ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pomeni družbeno odgovoren princip sodelovanja z zaposlenimi.

Poseben poudarek zato namenja usklajevanju njihovega poklicnega in zasebnega življenja. Prejem certifikata za Unior pomeni zavezo, da bodo v naslednjih treh letih, tj. do prejema polnega certifikata, načrtovali in uresničili aktivnosti, s katerimi bodo v podjetju krepili družini pomembne vrednote.

Osnovni certifikat je sprejelo tudi Uniorjevo hčerinsko podjetje Unitur. Certifikat Družini prijazno podjetje je družbeno odgovoren princip sodelovanja z zaposlenimi in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji. V postopek certificiranja se je v zadnjih desetih letih vključilo več 240 slovenskih podjetij in organizacij, ki skupaj zaposlujejo okoli 80.000 zaposlenih.

BGO