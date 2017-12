Unior prodal RTC Krvavec Janezu Janši

Zreški Unior je z Alpsko investicijsko družbo podpisal pogodbo o prodaji 98,56-odstotnega lastniškega deleža v družbi RTC Krvavec. Tako se zaključuje več let trajajoča prodaja krvavškega smučarskega centra, ki ga je bil Unior zaradi zavez bankam upnicam primoran prodati.

Kot je uprava Uniorja objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze in na svojih spletnih straneh, družba s prodajo lastniškega deleža v družbi RTC Krvavec, ki je bil opredeljen kot poslovno nepotrebno premoženje, uresničuje zaveze, dane do bank upnic v skladu s sindicirano kreditno pogodbo. Za nakup rekreacijsko-turističnega centra Krvavec se je v minulih letih potegovala tudi občina Cerklje na Gorenjskem skupaj s turističnimi akterji v občini.

Nova lastnica RTC Krvavca je Alpska investicijska družba, ki se ukvarja z naložbami in svetovanjem, ima sedež v Ljubljani. Njen ustanovitelj in direktor pa je podjetnik Janez Janša, ki je javnosti znan po tem, da mu je lani novembra Republika Slovenija morala po določitvi vrhovnega in ustavnega sodišča izplačati skoraj 3,5 milijona evrov odškodnine zaradi predolgega sojenja.

BGO