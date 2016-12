Uporabniki pomoči globje v žep

Pomoč na domu bo od novega leta dražja tudi na območju Občine Vojnik. Izvajalec Dom ob Savinji, kjer deluje Center za pomoč na domu, je namreč občini poslal predlog povišanja cen storitve. Med vzroki so višja cena stroška dela, saj je prišlo v javnem sektorju do sprostitve napredovanj, plačne lestvice in podobnega.

Na višjo ceno je vplivalo tudi povišanje števila uporabnikov na 34 občanov, kar vpliva na stroške strokovne priprave. Poleg tega je prišlo še do ukinitve državne subvencije. Občinski svetniki, ki so obravnavali povišanje cen na svoji zadnji seji, so se z njim strinjali. Ekonomska cena ure pomoči na domu ob delavnikih je tako po novem dobrih 18 evrov, ob nedeljah 22 ter ob praznikih 23 evrov. Cene so višje od blizu enega evra do tri evre na uro.



Za uporabnike bo nova cena ure pomoči na domu štiri evre na uro, kar je dvajset centov več. Občino bo po novih cenah stala pomoč na domu vsaj 73 tisoč evrov na leto, vendar v ta znesek delo ob nedeljah in praznikih ni vključeno. Župan Branko Petre:

In koliko je med občani zanimanja za storitev pomoč na domu? Branko Petre:

Po odločbi centra za socialno delo doplačuje občina enemu uporabniku tudi znesek, ki bi ga sicer moral sam.

BJ