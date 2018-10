Opis delovnega mesta: upravljanje in nadziranje delovanja strojev, vzdrževanje strojev, izvajanje nastavitev in prestavitev opreme, izvajanje, čiščenje in CILT, zagotavljanje kakovosti medfaznih produktov. Pivovarna Laško Union, d. o. o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.