Uradno odprtje Piva in cvetja, veselo že na uverturi

Danes ob 21. uri se v Laškem uradno začenja festival Pivo in cvetje, ki je svojo običajno uverturo doživel že včeraj s tradicionalnim dogodkom Laščani Laščanom. Včeraj pa sta bila še dva dogodka, ki sta tudi že stalnica predfestivalskega dne, ki naznani vsebinsko bogato in razgibano štiridnevno dogajanje v Laškem.

Prireditev Laščani Laščanom v velikem šotoru na občinskem dvorišče pripravlja Turistično društvo Laško, letos je to bila že sedemnajsta izvedba dogodka. Predsednik turističnega društva, ki je bilo vrsto let tudi eden od nosilnih soorganizatorjev Piva in cvetja, Boštjan Vrščaj:

Festival v Laškem se danes torej uradno začenja, z bogatim glasbenim programom tujih in domačih izvajalcev, v katerem pa bodo obiskovalci, ki niso doma v Laškem, lahko uživali le s plačano vstopnico.

Član uprave Heinekena, lastnika Pivovarne Laško Union, ki je organizator festivala Pivo in cvetje, Matej Oset o razlogih za uvedbo vstopnine na festivalu pravi:

In če se vrnemo še k včerajšnjemu uvodu v Pivo in cvetje: v Muzeju Laško je bilo kot že nekaj zadnjih let odprtje razstave na temo piva, tokrat o pločevinkah in sodčkih, v pivovarni pa tradicionalni dan odprtih vrat, ko si je znova veliko obiskovalcev ogledalo proizvodnjo laškega piva.

ROBERT GORJANC

Foto: RG