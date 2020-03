Okužbo z novim koronavirusom so danes do 14. ure potrdili pri 341 osebah v Sloveniji, medtem ko je bilo opravljenih 10.980 testiranj, piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To je 22 več od četrtka, ko je bilo potrjenih 319 okužb z novim koronavirusom.

Med tem je svet NIJZ na dopisni seji razrešil direktorico Nino Pirnat, ki je podala odstopno izjavo. Za vršilca dolžnosti direktorja je imenoval Ivana Eržena, ki je v preteklosti že vodil inštitut.