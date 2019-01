Urban Durnik za Rogaško v Laškem

Košarkarji Rogaške so odigrali pomembno tekmo v mednarodni regionalni ligi, a so jo žal izgubili. V 16. krogu 2. lige Aba so morali v svoji dvorani priznati premoč beograjskemu Dynamicu (75:80).

Tako so ostali brez praktičnih možnosti za uvrstitev na zaključni turnir. Tekmo v dvorani v Rogaški Slatini je spremljal ambasador lige, legendarni Žarko Paspalj. Domačih skrbi je še več po poškodbi Leona Šantlja. Vodstvo kluba je že prej ukrepalo. Danes se bo Slatinčanom na treningu pridružil center Urban Durnik, ki bo imel pravico nastopa na sobotni tekmi v laških Treh lilijah. Na fotografiji (s številko 12) nosi laški dres na tekmi proti Rogaški, pojutrišnjem bo obratno.

DŠ

Foto: SHERPA