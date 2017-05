Urbani sprehod kot nova filozofija doživljanja (knežjega) mesta

Globalnemu projektu urbanih sprehodov Jane’s Walk, katerega namen je ponovno odkriti skrite čare in razsežnosti mest ter gibanja brez avtomobila, se bo danes tradicionalno pridružilo tudi Celje. V knežjem mestu bosta dva sprehoda: opoldne bo namenjen pešcem, ob 16. uri pa kolesarjem.

Urbane sprehode v prvem tednu maja pripravljajo po vsem svetu in so spomin na laično urbanistiko Jane Jacobs, ki je v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja opozarjala na pretirano urbanizacijo ameriških mest in izginjanje življenja z mestnih ulic. Prvi današnji urbani sprehod v Celju ob 12. uri z zbornim mestom pred Mestno občino Celje pripravlja Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije, poudarek bo na doživljanju Celja z vsemi čutili. Dr. Mojca Furman Oman, ki bo vodila sprehod, je povedala:

Ture sprehoda organizatorji zaradi narave projekta, doživljanja mesta z vsemi čutili, niso razkrili:

Zato pa je, kar zadeva pot po mestu, nekaj več znanega za popoldanski sprehod s kolesi (zborno mesto ob 16. uri na Krekovem trgu), ki ga bo vodila oblikovalka in intermedijska umetnica Andreja Džakušič.

Na Celjskem bosta ob 17. uri še dva sprehoda, v Vojniku in Podčetrtku.

