Urejajo del središča kraja

Na Dobrni sta začeli občina in država urejati del središča kraja. Trenutno označujejo dva prehoda za pešce, kjer bo urejena tudi javna razsvetljava. Delavci so že začeli zamenjavo dotrajanih vodovodnih cevi, sledila bo še preplastitev odseka ceste med šolo in termami.

Preplastitev dela regionalne ceste bo plačala država, ostalo bo občina. Vse to bo med drugim prispevalo k večji prometni varnosti ter boljši in varčnejši oskrbi z vodo.

Občina je ureditev prehoda za pešce pri Hotelu Triglav načrtovala že dalj časa. Na problem so opozarjali tudi občani. Župan Martin Brecl:

Ureditev prehodov za pešce bo občino stala 42 tisoč evrov. Občina ima v centru tudi velike težave zaradi dotrajanih vodovodnih cevi:

Obnova dela vodovodnega omrežja bo stala okoli 50 tisoč evrov.

BJ

Foto arhiv občine