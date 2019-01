Urejanje lastništva slovenske koče leta

Občina Solčava, želi dokončno urediti lastniška razmerja na območju planinske koče na Klemenči jami. Koča bo, kot vse kaže, letos povsem zamenjala lastnika. Po denacionalizacijskem postopku, je namreč njeno zemljišče znova v zasebni lasti. Gre za zapleteno pravno zadevo, ki jo rešujejo že vrsto let.

V bližini te koče, je nastala prva planinska postojanka kmalu po drugi svetovni vojni, ko so planinci zanjo preuredili pastirski stan. Sedanja koča je bila zgrajena leta 1983. Upravlja jo Planinsko društvo Solčava, ki ima sicer rok upravljanja točno določen. Lani je bila razglašena Koča na Klemenči jami, v akciji Planinske zveze Slovenije, za naj planinsko kočo Slovenije. Zmagala je v eni od dveh kategorij in to kot težje dostopna. O urejanju lastniških razmerij županja, Katarina Prelesnik:

Koča na Klemenči jami je priljubljena planinska postojanka nad Logarsko dolino, na obrobju Klemenškove planine. Nahaja se na nadmorski višini 1208 metrov. V njeni bližini je najdebelejši mesecen v Sloveniji. Njegov obseg znaša blizu pet metrov.

BJ

Foto: arhiv NT-RC, Manca Čujež