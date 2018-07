Urgentni center Celje: nenujne storitve bodo plačljive

Že od začetka delovanja Urgentnega centra Celje poročamo, da se zdravniki in specialisti v njem ubadajo tudi z ljudmi, ki prihajajo tja zaradi nenujnih zdravstvenih stanj. Tako so do zdaj nujno pomoč iskali tudi takšni, ki so imeli vraščene dlake ali so se ustrašili sivega lasu na glavi ali so imeli prisesanega klopa. Takšni bolniki so daljšali čakalne vrste in jemali dragoceni čas zdravnikov, ki naj bi bil namenjen tistim, ki resnično potrebujejo nujno pomoč. Odslej bo drugače.

Od 30. julija bo marsikdo premislil, ali je odhod v urgentni center res nujen zaradi bolezni oziroma poškodbe ali želi s prihodom tja le zaobiti čakanje v zdravstvenih domovih in na ta način izkoristiti pot do hitrejše pomoči. Nenujne zdravstvene storitve, ki jih bolniki uveljavljajo v ambulantah splošne nujne medicinske pomoči v Urgentnem centru Celje, bodo od konca julija namreč plačljive.

Število bolnikov, ki poiščejo pomoč v ambulantah splošne nujne medicinske pomoči Urgentnega centra Celje, iz dneva v dan skokovito raste. »Povprečno dnevno število bolnikov, ki so obravnavani v teh ambulantah, se je lani glede na leto 2016 povečalo za skoraj 25 odstotkov, v prvih šestih mesecih letošnjega leta beležimo še dodatno 10-odstotno rast,« pojasnjujejo v Splošni bolnišnici Celje.

»Opažamo, da zdravstvene težave večine teh bolnikov ne zahtevajo nujnega zdravljenja v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja in bi jih bolniki lahko urejali pri izbranem osebnem zdravniku ali v lokalnem zdravstvenem domu. Zato smo se v Splošni bolnišnici Celje odločili, da bomo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja od 30. julija od bolnikov, ki bodo v ambulantah splošne nujne medicinske pomoči uveljavljali nenujne zdravstvene storitve, zahtevali plačilo. S tem želimo omejiti delež nenujnih zdravstvenih obravnav in tako izboljšati dostopnost oziroma skrajšati čas obravnave tistih, katerih zdravstveno stanje zahteva nujno zdravljenje,« dodajajo v bolnišnici. Koliko bodo posamezne storitve stale, bo lahko vsak bolnik videl v prostorih urgentnega centra, kjer bo o tem tudi posebno obvestilo.

