Uspehi dijakov in študentov na sejmu Flora

Sejem Flora v Celju je bil le eden od petih sejmov v okviru sejemskega dogajanja na celjskem sejmišču na pragu pomladi. Spet je prikazal novosti in ideje s področja vrtnarstva in cvetličarstva. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti iz Celja je na sejmu prisotna že od začetka.

V okviru sejma je bilo v petek, 16. marca, državno tekmovanje, kjer so se v spretnostih in veščinah pomerili dijaki in študentje s področja hortikulture in aranžerstva. Konkurenca je bila na vseh tekmovalnih področjih na zelo visoki ravni, zato smo še toliko bolj veseli uspehov naših dijakov in študentov.

Vodilna nit tekmovanja za vrtnarje in cvetličarje je bilo praznovanje velike noči. Vrtnarji so v tekmovalni predstavitvi pripravili terasno zasaditev. Med sedmimi ekipami sta Borut Pustatičnik in Angelika Vasle, oba dijaka 3. letnika programa Hortikulturni tehnik, dosegla drugo mesto. Njuna mentorica sem bila Romana Špes.

Petnajst ekip cvetličarjev je tekmovalo v dveh kategorijah: izdelavi v roki vezanega šopka na temo pomladi in fantazijski kreaciji na temo velike noči. Pri obeh kreacijah so lahko tekmovalci uporabili predhodno pripravljene konstrukcije. V skupni razvrstitvi mladih cvetličarjev je Tanja Podkrižnik, ki obiskuje 2. letnik programa Hortikulturni tehnik, osvojila drugo mesto in Anja Knez, dijakinja 4. letnika diferencialnega programa Hortikulturni tehnik, tretje mesto. Obema dijakinjama je bila mentorica Ana Sotošek. V posamezni kategoriji, izdelavi šopka, je Tilen Lipnik osvojil prvo mesto. Tilen je prekaljen tekmovalec, saj je osvojil že kar nekaj nagrad na florističnem področju, sicer pa obiskuje 3. letnik programa Hortikulturni tehnik. Njegova mentorica je bila Mojca Sodin. V isti kategoriji je Tanja Podkrižnik osvojila še tretje mesto.

Našo šolo je med tekmovalci cvetličarjev zastopala še Nina Kolar, ki je v skupni uvrstitvi zasedla šesto mesto, z mentorico Ano Sotošek. Med vrtnarji sta sodelovali še dve ekipi: Magdalena Lazar, študentka 2. letnika hortikulture, s Tjašo Razgoršek, dijakinjo 3. letnika progama Hortikulturni tehnik, pod vodstvom mentorice Mojce Sodin in Gašper Kunst ter Sara Pečnik, oba dijaka 2. letnika programa Hortikulturni tehnik, z mentorjem Sergejem Kosom.

————————————————————————————————

Na tekmovanju iz aranžerstva sta tretje mesto osvojili Žana Korenjak in Tinkara Stropnik iz 3. letnika programa Aranžerski tehnik, in sicer pod mentorstvom Petre Pižmoht.

———————————————————————————————–

Vse dni smo na sejmu aktivno sodelovali s predstavitvijo naših izobraževalnih programov na razstavnem prostoru. V soboto, 17. marca, smo na osrednjem odru pripravili tradicionalno predstavitev Slovenska poroka na temo smernic poročnih šopkov. Našim profesorjem in dijakom se je na odru pridružil tudi Simon Ogrizek, predstavnik sekcije cvetličarjev. Prireditev so popestrili dijaki z glasbenimi točkami in s pripravo dialoga, v katerem so razmišljali o dogodku, kot je poroka.

Vsem sodelujočim, ki so se udeležili tekmovanja, čestitamo za sodelovanje, saj je za to potrebno veliko poguma in dodatnega dela. Prepričani smo, da mladim ne bo zmanjkalo kreativnosti in tekmovalnega duha ter da bomo tudi v prihodnje lahko sledili njihovim uspehom.

ROMANA ŠPES

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Ustvarjalci Slovenske poroke (Foto: E. Špes)

Prvo mesto v kategoriji v roki vezanega šopka, avtor Tilen Lipnik