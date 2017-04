Uspešni na slovenskem tekmovanju

Ob prihodu pomladi se je končalo že 46. državno tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije Temsig, ki je v tem letu gostilo najboljše glasbenike v disciplinah trobenta, rog, pozavna, bas pozavna, tuba, evfonij, tolkala, harmonika, tamburica, kitarski duo, klavirski duo, komorne skupine z godali in s klavirjem ter džez solo. Tekmovanja v vseh starostnih disciplinah se je udeležilo kar 582 tekmovalcev.

Na tekmovanju je sodelovalo tudi 41 mladih glasbenikov Glasbene šole Celje in I. gimnazija v Celju, oddelek umetniške gimnazije. V solo disciplinah (33) in komornih disciplinah (3) so dosegli izjemne rezultate: 12 zlatih plaket, od teh kar šest prvih nagrad, pet drugih nagrad in tri tretje nagrade; 13 srebrnih plaket, od tega eno drugo nagrado, 9 bronastih plaket in 4 priznanja za udeležbo. V petih kategorijah so tekmovalci osvojili tudi posebna priznanja.

46. državno tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije se je končalo v četrtek, 23. marca, ko je bil slavnostni koncert na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana.

Zlato plaketo, prvo nagrado in posebno priznanje za najboljšo interpretacijo skladbe med komornimi skupinami z godali in s klavirjem I. b sta prejeli Ana in Katarina Viher, ki sestavljata Duo Viher, njuna mentorica je Alenka Firšt. Zlato plaketo, prvo nagrado in posebno priznanje najbolj obetavnemu tekmovalcu v najnižji kategoriji klavirski duo I. a sta prejela Jurij Svečak in Jakob Zimšek, mentorica je Katarina Arlič Leban. To nagrado je prejel tudi Matjaž Sivka na evfoniju s korepetitorjem Milanom Stanisavljevićem pod mentorskim vodstvom Lovra Žgajnerja. Živa Žohar je za igranje na trobento prejela zlato plaketo, prvo nagrado in posebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe. Korepetitor je bil Benjamin Govže, mentor pa Miran Majcen. Zlato plaketo in prvo nagrado med komornimi skupinami z godali in s klavirjem je prejel trio Poco a poco (Lara Kramer, Ana Krošl in Bor Mihelak, mentorja sta Alenka in Miha Firšt. Matija Mervič je za igranje na evfonij prejel zlato plaketo in prvo nagrado (mentor Uroš Košir).

Zlato plaketo in drugo nagrado so osvojili Žiga Pilih z evfonijem (mentor Jure Krajnc), Erik Brezovšek s trobento (mentor Miran Majcen) in Peter Jeretina na tolkalih (mentor Damir Korošec). Domen Lampret (mentor Lovro Žgajner) in Nina Tajč (mentor Uroš Košir) sta za igraje na evfonij prejela zlato plaketo in tretjo nagrado, srebrno plaketo in posebno priznanje najbolj obetavnemu tekmovalcu v najnižji kategoriji pa je dobil Anej Žikovšek za igranje na trobento (mentor Dejan Podbregar).

ML

