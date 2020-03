Ustavljeno, zapleteno, ovirano… drugačno – življenje s koronavirusom

S širitvijo koronavirusa tudi v naša mesta in kraje se življenje spreminja, nič ni več ni tako, kot je bilo. Zaradi zaščitnih ukrepov, s katerimi bi preprečili širjenje okužbe, so se vsakdanji, rutinski opravki v minulih dneh spremenili in se še bodo z novimi, strožjimi ukrepi vlade. Določenih dejavnosti in opravkov tudi ni mogoče več izvajati, nekatere nujne potrebščine si zagotavljamo na drugačen način, nekaterim se moramo začasno odreči.

Drugačen način življenja, ko so zaprte šole in vrtci, kulturne ustanove, gostinski lokali in večina trgovin, ki ne prodajajo nujnih dobrin za preživetje, ko ne vozijo vlaki in avtobusi, spreminja tudi podobno naših ulic in trgov. Te so opustele, saj se ljudje zaradi opozoril o nevarnosti zbiranja, druženja in običajnega javnega življenja, kot smo mu bili priča prej, v glavnem zadržujejo doma.

Takšnemu načinu življenja se bomo morali privaditi, saj bo zagotovo trajal še nekaj časa. A tudi to bomo seveda zmogli, da le ne bi bilo hujših posledic zloglasnega virusa, ki je ustavil domala ves svet.

Fotoutrip življenja s koronavirusom v minulih dneh sta zabeležila naša fotoreporterja Edo Einspieler – SHERPA in Andraž Purg – Grupa.

