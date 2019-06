Utopitev v Velenjskem jezeru, zabavni del prireditve odpovedan

V Mestni občini Velenje so po tragičnem dogodku, ki se je ponoči zgodil na Velenjskem jezeru odpovedali del predvidene prireditve Skok v poletje. V jezeru je namreč utonil kopalec, neuradno naj bi šlo za 22-letnika, ki je šel plavati okrog pol treh zjutraj, nato pa se ni vrnil na plažo ob jezeru. Posredovali so velenjski gasilci in reševalci podvodne reševalne službe. Ti so preiskali območje in našli plavalca, ki ni več kazal znakov življenja.

Okoliščine dogodka zdaj preiskujejo pristojne službe, podrobnosti pa še niso znane.

Do tragičnega dogodka prihaja v času, ko na Velenjskem jezeru poteka prireditev Skok v poletje, s katero uradno odpirajo kopalno sezono na Velenjski plaži. Dogajanje s koncerti in drugimi dogodki se je začelo včeraj in naj bi trajalo še jutri.

Iz Mestne občine Velenje so sporočili, da so zaradi nočnega tragičnega dogodka odpovedali tekmovalni del skokov v jezero in večerni koncert skupin Drugo Dugme in Rock Partyzani.

RG, STA

Foto: GrupA