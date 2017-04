V Andražu obeležili spomin na strmoglavljenje ameriškega bombnika

Občina Polzela je danes gostila visok obisk. Ob 73-letnici strmoglavljenja ameriškega bombnika v Andražu nad Polzelo je bila danes tam žalna slovesnost. S kulturnim in družabnim srečanjem so obeležili tudi dan slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva. Dogodka sta se udeležila predsednik države Borut Pahor in senator Združenih držav Amerike John McCain, eden najvplivnejših in najuglednejših ameriških politikov in nekdanji kandidat za predsednika ZDA.

Senator John McCain in predsednik republike Borut Pahor sta k spominski plošči položila venec. Kot je v govoru dejal predsednik države, Andraž enkrat letno postane središče slovensko-ameriškega prijateljstva.

S kulturnim programom so počastili spomin na padle ameriške letalce. Župan občine Polzela Jože Kužnik:

Slovesnost se je zaključila z druženjem, ki po besedah Kužnika pripomore k poglobitvi meddržavnega prijateljstva.

Na območje Andraža nad Polzelo je 19. marca 1944 strmoglavilo sestreljeno ameriško letalo, bombnik B-17. Skupaj z 233 bombniki je poletelo iz italijanskega letalskega oporišča in je bilo namenjeno proti avstrijski Koroški, kjer naj bi uničili tovarno Steyer, ki jo je takrat uporabljala nemška vojaška industrija. Osem članov posadke je pri tem umrlo, dva danes prav tako že pokojna vojaka pa sta bila ujeta in sta vojno preživela v ujetniških taboriščih. Šlo je za letalce 15. ameriških letalskih sil, za katere so na pokopališču v Andražu postavili spominsko obeležje.