V Andražu nad Polzelo tradicionalni blagoslov traktorjev

V Andražu nad Polzelo bo dopoldne tradicionalni blagoslov traktorjev, kmetijske mehanizacije in traktoristov. Na parkirnem prostoru pri pokopališču pričakujejo več kot 200 traktorjev.

Gre za prireditev, ki je nastala kot prva te vrste pri nas. Njen namen je prositi svetega Izidorja, zaščitnika traktoristov in poljedelcev, za zaščito in varnost pri delu s traktorji in z drugo kmetijsko mehanizacijo, pravi član organizacijskega odbora Stane Blagotinšek.

Blagoslova se vsako leto udeleži približno 250 traktoristov iz različnih krajev po regiji. Blagotinška veseli, da je med njimi vedno več mladih.

ŠO