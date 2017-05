V avtu je imel tudi hladno orožje

Več kot očitno so policisti te dni med nadzorom prometa prijeli in kaznovali hudega kršitelja, ki ne le, da ni imel ustreznih dokumentov za avtomobil, ki ga je vozil, ampak so pri njem našli še hladno orožje in najverjetneje tudi drogo.

Moškega sta ustavila policista Postaje prometne policije Celje, in sicer na regionalni cesti v Arji vasi. Pri preverjanju voznikovih dokumentov sta ugotovila, da je imel na vozilu registrske tablice, ki so bile leta 2010 ukradene in pripadajo drugemu avtomobilu. Vozilo, ki pa ga je moški vozil, je bilo iz prometa odjavljeno že leta 2014.

V avtomobilu sta policista našla in zasegla še hladno orožje, ki je bilo prirejeno za napad. Šlo je za katano. Prav tako sta mu zasegla vrečko z neznano belo rjavo snovjo, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo, policista sta našla še tablete in dve injekcijski igli.

Zaradi suma, da je bil voznik pod vplivom drog, sta mu policista odredila tudi postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica prepovedanih drog, ki je bil pozitiven. Na podlagi tega sta odredila še strokovni pregled v bolnišnici, ki pa ga je voznik odklonil. Takšna odklonitev po zakonodaji pomeni obdolžilni predlog na krajevno pristojno sodišče, grozita pa mu tudi visoka denarna kazen in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Za posedovanje hladnega orožja in prepovedanih drog bodo zoper voznika uvedli še prekrškovni postopek.