V boj za župana še kandidat SMC Bojan Špiler

Kot zadnji med tremi kandidati za župana Občine Laško se je predstavil še Bojan Špiler kot kandidat Stranke modernega centra.

Bojan Špiler je predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Laško in prav iz teh krogov je tudi prišla že pred leti pobuda, da bi kandidiral na volitvah za župana. Kot je povedal, pa je trajalo nekaj let, da je v njemu dozorela odločitev za ta korak. Svoj pogled na prihodnji razvoj Laškega je strnil v štiri glavne točke in sicer:

Enainštiridesetletni Bojan Špiler je sicer aktiven tudi na področju dobrodelnosti, nekoč pa je bil aktiven košarkar.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA