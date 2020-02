V bolnišnici zanikajo, da bi se v Celju pojavil sum na koronavirus

Danes so se v Celju razširile govorice, da naj bi v Splošno bolnišnico Celje sprejeli bolnika s sumom na koronavirus. V Splošni bolnišnici Celje so nam to zanikali. Prav tako na celjski območni enoti Nacionalnega inštituta RS za javno zdravje o tem zaenkrat nimajo podatka. Odgovor iz ljubljanske centrale NIJZ sicer še čakamo.

Po naših podatkih pa je za danes sklican poseben sestanek strokovnega direktorja s predstojniki vseh bolnišničnih oddelkov, na katerem bodo govorili o postopkih v primeru morebitne obravnave suma na tovrstno okužbo.

V bolnišnici Celje sicer pravijo, da so pripravljeni na pojav okužbe v lokalnem okolju. Za obravnavo tovrstnih bolnikov je v Urgentnem centru Celje posebna izolacijska ambulanta z ločenim vhodom in prezračevanjem, ki preprečuje prenos okužb. V izolacijski ambulanti je tudi vsa zaščitna oprema za zdravstvene delavce, ki obravnavajo bolnike s sumom na okužbo z visoko nalezljivo boleznijo. Če bi bolnik potreboval bolnišnično zdravljenje, ga bodo namestili v posebno izolacijsko sobo.

BOJANA AVGUŠTINČIČ

SIMONA ŠOLINIČ