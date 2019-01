V Božičnem Vojniku še več obiskovalcev

Zaključena je velika prireditev Božičnega Vojnika, ki je privabil množice obiskovalcev. Gre za največjo takšno prireditev v Sloveniji, ki jo sestavljajo razstava zunanjih in notranjih jaslic, koncertna ponudba ter praznična tržnica. Dogodke Božičnega Vojnika so pripravili v sodelovanju med Turističnim društvom Vojnik, Katoliškim kulturnim društvom Ivan Šopar in občino.

Organizator je zadovoljen tudi z obiskom zadnjega Božičnega Vojnika. Predzadnjega, je obiskalo 35 tisoč obiskovalcev. Več o tem predsednica turističnega društva Nataša Kovačič Stožir:

Koncertna ponudba je bila pestra:

Živahno je bilo tudi na praznični tržnici:

Božični Vojnik so obiskale tudi organizirane skupine. Nekatere so pripeljale turistične agencije.

BJ

Foto: SHERPA