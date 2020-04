V BSH Hišni aparati Nazarje ponovno delajo

V podjetju BSH Hišni aparati Nazarje so po 14 dneh začasnega prenehanja poslovanja, zaradi potreb kupcev poskusno začeli delo na posameznih proizvodnih linijah.

“V skrbi za zdravje zaposlenih se je vodstvo podjetja skupaj s predstavniki zaposlenih in hkrati med prvimi podjetji v Sloveniji, zaradi razglasitve epidemije koronavirusa, odločilo za začasno ustavitev proizvodnje, saj zaposlenim v takratnih razmerah nismo mogli omogočiti ustreznih pogojev za varno delo. Tej odločitvi je botrovala tudi prepoved javnega prometa, saj se kar 75 odstotkov njihovih zaposlenih na delo pripelje z avtobusnim prevozom”, so sporočili iz podjetja.

Z delavskimi predstavništvi so sprejeli dogovor o prerazporeditvi delovnega časa – delno manjkajoče dni v času zaustavitve so v prvem tednu pokrili s kolektivnim dopustom, v drugem tednu pa z urami. Zaradi narave dela večina režijskih delavcev opravlja delo od doma, na lokaciji proizvodnje so v tem času opravljali delo zaposleni na nujnih projektih. Vseskozi pa je bil na sedežu podjetja prisoten tudi krizni management.

V vmesnem obdobju so v podjetju za varnost zaposlenih zagotovili vsa potrebna zaščitna sredstva za varno opravljanje dela in izvedli vse ukrepe, ki so predpisani tako na državni ravni kot na ravni BSH. Tako zaposlenim ob vstopu v podjetje merijo temperaturo, obvezno je nošenje zaščitnih sredstev, upoštevanje pravil higiene in razkuževanja ter zagotavljanja zadostne razdalje med zaposlenimi. Na nekaterih delovnih mestih so poskrbeli tudi za fizične pregrade. Prav tako so trenutno zagotovljene vse potrebne dobave materiala, ki omogočajo poskusni zagon proizvodnje.

Podjetje je v tem tednu zaradi potreb kupcev pričelo s postopnim vzpostavljanjem proizvodnje na posameznih linijah. Glede na uspešen poskusni zagon, načrtujejo postopno širjenje proizvodnje v naslednjih tednih.

“Vsekakor pa bomo še naprej skrbno spremljali trenutne razmere ter z njimi povezane vse ukrepe in določbe, ki so in bodo predpisane na državni ali na ravni BSH in temu ustrezno prilagodili tudi naše nadaljnje odločitve pri poslovanju podjetja”, so še sporočili iz Nazarij.

