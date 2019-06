V času dirke mobilne in popolne zapore prometa

Daljše popolde zapore v Rogaški Slatini, Celju in Žalcu, prizoriščih ciljev in starta dirke

V času dirke bodo na trasi posameznih etap vzpostavljene mobilne zapore, kar pomeni kratkotrajne zapore za čas prehoda kolesarjev skozi kraj ali odsek. Tako tudi danes na širšem Celjskem, od predvidoma 14. ure, ko bodo kolesarji iz Zasavja prispeli v Rimske Toplice do 17. ure, ko bo končana dirka v Rogaški Slatini.

Pred kolesarsko karavano bodo vozila slovenske policije, prav tako pa tudi nekaj vozil organizatorja. Za kolesarji bodo vozila vseh kolesarskih ekip, reševalci in druga spremljevalna vozila. Na dirki bo tudi vozilo, ki bo označeno z napisom “Zaključek dirke”. Po prevozu tega vozila na določenem odseku trase, bo promet normalno sproščen.

Oglejte si časovnico prve etape, kdaj je na vašem območju oziroma vaši poti mogoče pričakovati mobilne zapore prometa.

Spremenjen prometni režim bo tudi na prizoriščih startov in ciljev, tako tudi danes v Rogaški Slatini in jutri v Celju, kjer bo cilj druge etape ter v petek v Žalcu, kjer bo start tretje etape.

V Rogaški Slatini bodo tako zapore na delu državne ceste skozi Rogaško Slatino na širšem območju železniške postaje, od trgovine z obutvijo Žilnik do železniškega prehoda pri Lipci.

Prva zapora bo tako od 7.00 do 8.00 zaradi postavljanje ograj na odseku od trgovine z obutvijo do Droge Kolinske Rogaški vrelci (polnilnice).

Naslednja zapora bo od 10. do 11. ure zaradi končnega postavljanja ograj, priprave ciljne tehnike in talnih označb, ter potem pred prihodom kolesarjev v cilj, od 15.50 do 17. ure.

Vnovična, zadnja zapora tega dela ceste bo potem še od 17.30 do 18.30 zaradi pospravljanja ograj in ostale opreme.

V času kolesarske dirke bo prihajalo do zamud v tudi železniškem prometu, danes v popoldanskem času na progah Grobelno – Šentjur, Rogatec – Stranje in Stranje – Imeno.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA