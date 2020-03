V celjski bolnišnici hospitalizirali prvega bolnika

V celjsko bolnišnico so sprejeli bolnika z okužbo s koronavirusom. Bolnik je stabilen. To je tudi prva hospitalizacija okužene osebe v celjski bolnišnici.

V Splošni bolnišnici Celje so reorganizirali delovanje bolnišnice tako, da so ločili pomoč nujnim bolnikom od tistih, pri katerih sumijo okužbo s COVID-19. Na hospitalnem delu so hospitalizirane paciente posameznih oddelkov združili in tako pridobili ločene namestitvene zmogljivosti, ki jih urejajo za sprejem bolnikov z okužbo. Sprejem bolnikov je na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, bolnikov z zapletom pa na oddelku za intenzivno interno medicino.

BOJANA AVGUŠTINČIČ

