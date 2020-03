V celjsko bolnišico 20 novih respiratorjev

Splošna bolnišnica Celje je dobila 20 novih respiratorjev. Poleg obstoječih 22 in treh prenosnih aparatov je to velika pridobitev v trenutnem hitrem porastu obolelih za covid-19.

SBC ima trenutno na voljo 46 postelj za bolnike s koronavirusom, od tega 11 na intenzivni terapiji. Kot so povedali pristojni, bodo v primeru potreb s prostorsko reorganizacijo zagotovili še dodatne kapacitete. V primeru večjega navala bolnikov z respiratorno boleznijo covid-19 bodo uredili sto navadnih bolniških postelj in več kot 30 postelj za intenzivno terapijo. Trenutno se v celjski bolnišnici zaradi omenjene bolezni zdravi 15 bolnikov, od tega sta dva v intenzivni enoti.

Regijski štab Civilne zaščite Zahodno Štajerske (CZ ZŠ) je tudi danes nadaljeval z razdeljevanjem zaščitne opreme občinskim civilnim štabom. V 14 dneh so 33 občinam na tem območju razdelili več kot 40 tisoč kosov opreme, predvsem različnih vrst mask, rokavic, različnih vrst razkužil, očal in zaščitnih oblek.

Prvič so občinski štabi dobili tudi nekaj zaščitne opreme za pogrebne zavode.

V Savinjski regiji je trenutno 121 potrjenih koronavirusnih okužb, največ v Šmarju pri Jelšah in sicer 70. V Rogaški Slatini jih je 21, v Šentjurju 4, o prvi okužbi pa poročajo tudi iz Rogatca. V mestni občini Celje je uradno zaznanih primerov 12.

Najbolj kritična točka v regiji ostaja dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, kjer je okuženih že več kot petina stanovalcev.