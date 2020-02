V Celju 23 kilometrov novih in obnovljenih kolesarskih stez

Minuli teden se je začela gradnja prvega od 44-ih odsekov kolesarskih stez v Mestni občini Celje. Trenutno dela izvajajo na Lavi, prihodnji mesec naj bi jih začeli tudi na Partizanski cesti in Čopovi ulici.

Do konca prihodnjega leta bodo na novo zgradili in obnovili skupno 23 kilometrov kolesarskih stez ter tako omogočili varno in prijetno kolesarjenje po mestu. Projekt, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi, bo stal okoli 2,4 milijona evrov. V proračunu celjske občine je za letošnje leto rezerviranih nekaj več kot milijon evrov, prav toliko tudi v proračunu za prihodnje leto. Občina pričakuje, da bo od države prejela 289 tisoč evrov, od Evropskega sklada za regionalni razvoj pa nekaj manj kot 1,2 milijona evrov evropskih sredstev.

Glavnino del nameravajo zaključiti do konca prihodnjega leta. Letos naj bi zgradili nekaj manj kot petnajst, prihodnje leto pa osem kilometrov stez. Nekatere že obstoječe odseke stez bodo obnovili. Kjer je potrebno, bodo predhodno obnovili vodovod, kanalizacijo, nizko napetostne električne in telekomunikacijske kable, postavili javno razsvetljavo in zgradili hodnike za pešce.

