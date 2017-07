V Celju bo nastopil irski zbor Ancor

Irski zbor Ancor iz Limericka se bo med slovensko turnejo danes ob 19. uri predstavil tudi v domu sv. Jožefa v Celju. S tem koncertom se obnavljajo tudi povezave med Irsko in Slovenijo.

Knežje mesto bo zbor Ancor iz Limericka s svojim petjem razveselil že drugič, saj je večina pevcev pred več kot desetimi leti že nastopila v Celju. Kot pravi organizator koncerta Uroš Mijošek, so povezave med Celjem, Slovenijo in Irsko zelo močne, tako da niti ni presenečenje, da se zbor ponovno predstavlja v naših krajih. Z Limerickom je Slovenija neformalno povezana že od leta 2004, ko je naša država vstopila v Evropsko unijo in je bila Irska predsedujoča država EU. Večja irska mesta so gostila najrazličnejše predstavnike iz različnih evropskih držav. Tako so se v Limericku znašli tudi Slovenci, kjer je bila poleg političnega srečanja tudi predstavitev slovenske kulture. Ko so Irci kasneje vrnili obisk, so si želeli ogledati tudi knežje mesto, pravi Uroš Mijošek.

V 12 letih delovanja je zbor Ancor prejel številne nagrade na Irskem, pevci so bili uspešni tudi na turneji po Franciji in Italiji.

BGO