V Celju kljub karanteni obratoval lokal

Številni so opozorila zdravniške stroke in ukrepe politike vzeli resno. V zadnjih dneh je na ulicah in v parkih opazno manj ljudi. Kljub temu so policisti na Celjskem zabeležili kar nekaj kršitev.

Po tem, ko so poostrili varnostne ukrepe v trgovinah, je prišlo med čakajočimi strankami do nesoglasij in celo nasilja. Zaradi tega trgovci vse pozivajo k strpnosti.

Čeprav je vlada napovedala, da v kolikor se ljudje sedaj zapovedanih prepovedi ne bodo držali, nas vse čakajo še dodatni ukrepe in strožje omejitve. A nekateri se navodil še vedno ne držijo. Tako so tudi celjski policisti v zadnjem dnevu zabeležili nekaj kršitev. Posredovali so pri dveh večjih skupinah, ki sta se družili na javnem kraju, v nasprotju s trenutno dovoljenim je delovala ena pekarna, odprt pa je bil cel gostinski lokal.

LKK, foto: Andraž Purg – GrupA, pixabay