V Celju nad varnostnika, v Žalcu nad medicinsko osebje

V Celju so policisti včeraj pridržali 38-letnega kršitelja, ki je razgrajal pred trgovino na Ljubljanski cesti in napadel varnostnika, ko ga je ta zadržal po tatvini izdelkov. 38-letnik, ki je javni red in mir v Celju kršil tudi že v dopoldanskih urah, je varnostnika lažje poškodoval. Zaradi kaznivega dejanja povzročitev lažje telesne poškodbe ga bodo kazensko ovadili, za kršitev javnega reda in miru pa so mu izdali plačilni nalog.

V Žalcu so policisti pridržali moškega, ki je razgrajal in nadlegoval osebje zdravstvenega doma. Tudi njemu bodo izdali plačilni nalog. V Radečah pa so oglobili moškega, ki se je nedostojno vedel in grozil sosedom.

Na območju celjske policije so včeraj včeraj dopoldne obravnavali tudi primer nasilja v družini. 39-letnega moškega, ki mu je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja, bodo kazensko ovadili. Storilec je v popoldanskih urah že kršil izrečen ukrep, za kar so ga oglobili.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: Andraž Purg – GrupA