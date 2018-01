V Celju najprej na svet prijokal fantek

Tudi letos je medijska hiša Novi tednik in Radio Celje obiskala novopečene mamice v Ginekološko-porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Celje in jih obdarila ter jim voščila ob najlepšem dogodku v njihovem življenju. Prvi je v Celju v letu 2018 na svet prijokal fantek Nik, drugi prav tako fantek Liam, zadnja v letu 2017 pa se je v celjski porodnišnici rodila deklica Larisa.

Posebno reportažo o tem boste lahko prebrali tudi v četrtkovi izdaji Novega tednika.

Larisa se je rodila mamici Jasni Nunčič iz Šmarja pri Jelšah na silvestrovo ob 15.15 uri.

Nika pa je rodila Živa Nareks s Polzele 1. januarja ob 4.59 uri.

Liam se je rodil pol ure kasneje Tei Fideršek iz Šentjurja.

Skupno vsem porodom na prehodu v novo leto v zadnjih letih je to, da so malčki vedno nekoliko pohiteli pred predvidenim rokom poroda.

Predstojnik Ginekološko-porodniškega oddelka SB Celje Jakob Koren.

Obisk porodnišnice je poseben tudi za našo medijsko hišo, saj gre za najstarejšo tovrstno medijsko akcijo v Sloveniji.

Direktorica Novega tednika in Radia Celje Anica Šrot Aužner.

Vse tri mamice, ki so zaznamovale silvestrovo in prvi dan leta so prejele naša darila in darila naših sponzorjev, NKB Maribor in Tosame, ki letos praznuje 95 let svojega delovanja. Mamice so z nami obiskali in obdarili tudi predstavniki Mestne občine Celje. Splošni bolnišnici pa je tudi letos svoj slikarski izdelek podaril slikar Milan Golob.

SŠol

Foto: GrupA