V Celju obširna preiskava organizacije ilegalnih prehodov meje

Celjski kriminalisti po naših podatkih danes opravljajo številne hišne preiskave na našem območju.

Prijeli naj bi namreč kriminalno združbo, ki naj bi v zadnjih dveh letih preko državne meje prepeljala 270 migrantov, največkrat državljane Iraka, Irana, Kitajske in Indije.

Po naših informacijah so pridržali najmanj sedem oseb, vendar hišne preiskave še niso končane in bodo trajale še kar nekaj časa. Policija naj bi več podatkov posredovala danes in jutri. Gre za preiskavo kaznivih dejanje prepovedane organizacije ilegalnih prehodov meje.

SŠol