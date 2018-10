V Celju prvič nebo preplavili beli baloni

Kakšen bi bil moj otrok? Kakšno življenje bi imel? Kakšna družina bi bili? To je le nekaj vprašanj, ki se porajajo staršem otrok, umrlih med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Na mednarodni dan spomina za vse, ki so namesto v naročje staršev odšli v večnost, je Društvo Solzice v spominskem parku na Mestnem pokopališču Celje pripravilo posebno slovesnost.

Starše sta nagovorili prostovoljki Hospica Aleksandra Jamnik in Zdenka Kosaber in jim s toplimi besedami izkazali sočutje. Na srce sta jim položili, naj jokajo, ko jim je težko, naj o svoji izgubi govorijo z drugimi in naj zaupajo, da jim bo lažje, ko bo preteklo nekaj časa. Mamice, očetje, stari starši ter drugi svojci in prijatelji so za umrle otroke na bele balone napisali posvetila. Poslali so jih v nebo, na neskončno igrišče malih dušic in se v družbi žalujočih zavedali, da s svojo bolečino niso sami. Ob tem jih je nagovorila nežna pesem, ki sta jo izvedla Hana in Matic Mačkovšek, ki delujeta kot duet Dvoživki. Medtem ko je bila tovrstna slovesnost v Celju prvič, jo je društvo Solzice ponekod po državi prvič organiziralo pred devetimi leti.

TS

Foto: SHERPA