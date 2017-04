V Celju še pozorno spremljajo razmere, v Laškem že trepetajo

Obilno deževje in naraščanje gladine vode tudi v osrednjem delu porečja Savinje

Ob izdatnih padavinah so dopoldne Savinja in ostali vodotoki močno narasli tudi na območju Celja in Laškega.

Ob močnejšem deževju so med tistimi, ki praviloma zaradi narasle Savinje najbolj trepetajo pred poplavami, prav v občini Laško. Tako je tudi tokrat, ko je nekatere dele mesta voda že zalila, intervencijske službe pa že izvajajo zaščitne ukrepe, kot je povedal Aljaž Krpič, iz režijskega obrata, zadolžen za področje civilne zaščite v Občini Laško.

Tudi na območju Celja je Savinja že močno narasla, prav tako ostali manjši vodotoki. Kot je povedal Janko Požežnik, direktor Poklicne gasilske enote Celje, razmere budno spremljajo, kljub temu pa glede na vremensko napoved ne pričakujejo hujših težav.

Upati torej je, da bodo popoldna padavine čimprej oslabele in ponehale tudi na Celjskem.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA