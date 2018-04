V Celju so že zdavnaj prepoznali vrednost animiranega filma

V Galeriji sodobne umetnosti Celje bo od prihodnjega petka na ogled razstava Slovenski animirani film 2006-2017. Ob razstavi bo v Mestnem kinu Metropol tudi revija animiranega filma. Kot so poudarili organizatorji, to so Društvo slovenskega animiranega filma, Zavod Celeia Celje in partner dogodka Mednarodni festival animiranega filma Animateka, se slovenski animiran film postavlja ob bok svetovni produkciji.

V Galeriji sodobne umetnosti Celje bo na ogled prva pregledna razstava slovenskega animiranega filma iz obdobja 2006-2017, pravi programski direktor Mednarodnega festivala animiranega filma Animateka Igor Prassel.

Ob razstavi Slovenski animirani film bo v celjskem Mestnem kinu Metropol 13. in 14. aprila tudi 2. revija slovenskega animiranega filma, ki bo s projekcijami izbranih sodobnih slovenskih kratkih animiranih filmov nadgradila razstavo in oživila galerijske eksponate.

Kot je poudaril Igor Prassel, je Celje že desetletje nazaj prepoznalo vrednost slovenskega stripa in animiranega filma.

Pregledna razstava Slovenski animirani film 2006-2017 bo na ogled do 17. junija, ob tem so pripravili tudi nekaj spremljevalnih dogodkov. Še posebej bo zanimivo na muzejsko noč 16. junija.

