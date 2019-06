V Celju te dni obnavljajo talne označbe

Podjetje Vo-Ka te dni obnavlja talne označbe, predvsem intervencijske poti, parkirišča za invalide in določene cone pred stanovanjskimi bloki in ekološkimi otoki. Z deli bi morali delavci začeti že prej, vendar niso mogli zaradi slabega vremena. Obnova pa je nujna, saj so nekje talne oznake že slabo vidne.

Čas za takšna dela je ravno pomlad, gre pa za dela v sklopu rednega vzdrževanja. Kot dodaja Matjaž Kapitler vodja vzdrževanja javnih površin v podjetju VO-KA, gre za obnovo označb na tistih območjih, ki so javne.

Do zdaj so jo že izvedli na Otoku, Pohorski, nato sledijo javne poti v Kraigherjevi, na Lavi, Hudinji. Tudi na Starem Gradu. Ključen razlog za zamik začetka del je v slabem vremenu, ki se nikakor ni nehalo ves maj, pa tudi to, da mora VO-KA poskrbeti tudi za vzdrževanje glavnih vpadnic v mesto in tudi ožjega mestnega jedra. Ti dve zadevi sta namreč prednostni. Dela bodo izvajali ta mesec, nato pa bodo pred začetkom šolskega leta po ustavljenem vzorcu obnavljali tudi šolske poti ter talne označbe prehodov za pešce.

