V Celju z okolico klestila debela toča

Enega najbolj vročih dni v zadnjih letih zaznamujejo tudi silovita neurja s točo. Popoldne je bilo najhuje na Goričkem, debela toča je klestila tudi v Celju z okolico, Laškem, na Dobrni … Toča, ki je padala približno deset minut, je bila velika kot jajce. Zlasti na avtomobilih so že vidne posledice.

Po poročanju Uprave za zaščito in reševanje, je močno neurje malo pred 15. uro zajelo vzhodni del Slovenije, ki se je nad Slovenijo premaknilo iz Avstrije in Madžarske. Gasilci so imeli največ dela v občinah Duplek, Gornji Petrovci, Kuzma, Puconci, Rogašovci in Turnišče. Nato se je neurje premaknilo na Celjsko, kjer je zajelo Celje ter okoliške kraje – Levec, Laško, Dobrno …

Nevarnosti še ni konec

Zvečer bodo predvsem v vzhodnih krajih še možne posamezne močne nevihte s točo, nalivi in močnimi sunki vetra, napovedujejo na Arsu. V drugem delu noči se bo vreme umirilo. Zjutraj bo predvsem v osrednji in jugovzhodni Sloveniji nekaj oblačnosti, drugod bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do okoli 24 °C

V petek bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Primorskem do 34 °C.

BA

Foto: ALJOŠA BONČINA