V Celju zaključek ogrevalne sezone

Energetika Celje z današnjim dnem končuje ogrevalno sezono na sistemu daljinskega ogrevanja. Ogrevanje sanitarne tople vode na območju Nove vasi in Hudinje pa bo potekalo normalno naprej.

Letošnja ogrevalna sezona se je v Celju začela nekoliko prej kot zadnja leta, in sicer 20. septembra lani, a se tudi prej zaključuje. Prejšnja ogrevalna sezona je trajala od 1. oktobra do 15. maja, pred tem pa od 1. oktobra do 20. maja. Letošnja sezona se sicer bistveno ne razlikuje od ostalih sezon. V Energetiki Celje se kljub temu že pripravljajo na novo ogrevalno sezono. Toplejše mesece bodo izkoristili za obnove toplovodov na sistemu daljinskega ogrevanja. Tako se že zaključuje izgradnja toplotne postaje na celjskem letnem bazenu, že lani pa je bil zgrajen vročevod do bazena.

3. maja se bo začela sanacija zunanjega toplovoda pri Libeli Elsi, in sicer bodo obnovili izolacijo in pobarvali konstrukcije. Po 7. maju bodo izolirali tudi toplovod na Otoku ter vročevod na Lavi in pri Celjskem sejmišču. Skupna vrednost vseh obnov toplovodov in vročevodov je ocenjena na 200 tisoč evrov, izgradnja toplotne postaje pa na 70 tisoč evrov. V načrtu je tudi vročevod do načrtovanih šestih novih blokov v Novi vasi, v teku pa tudi priprava projektne dokumentacije za energetski most čez reko Hudinjo v Trnovljah.

BGO