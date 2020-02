V Celju zaradi vetra na žensko padel pano

Močan veter, ki je včeraj povzročal težave po celotni Sloveniji, je nekaj nevšečnosti povzročil tudi na našem območju. V Celju je veter prevrnil večji pano, ki stoji pred pokrajinskim muzejem v središču in pri tem poškodoval 22-letno nemško državljanko, ki si ga je ogledovala.

Hud veter je včeraj neprijetnosti povzročal tudi v prometu. »Na območju Vranskega je voznica trčila v drevo, ki ga je veter podrl na cesto, v Vojniku je v podrto drevo trčil voznik. V Velenju je večje drevo padlo na vozilo in ga poškodovalo. Podrta drevesa so ovirala promet tudi na Planini pri Sevnici ter na cesti Zidani Most–Rimske Toplice, v Celju, v Radečah, Loki pri Žusmu, Velenju, Stranicah, v Vojniku, Šentjurju, Podvelki in drugod,« so sporočili s Policijske uprave Celje.

V Rogaški Slatini je opeka, ki jo je veter odnesel s strehe, poškodovala osebno vozilo. V Celju pa je avtomobil poškodovala večja veja, ki jo je veter odlomil. Moč vetra se je sicer v nočnih urah umirila.

SIMONA ŠOLINIČ