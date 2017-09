V četrtfinalu tudi celjski prvoligaš

Po Mariboru, Krki, Triglavu, Olimpiji in Aluminiju so se v četrtfinale pokala Nogometne zveze Slovenije v sredo uvrstili še Mura, Celje in Gorica. Žreb četrtfinalnih parov bo opoldne.

Prvoligaš Celje je na Ptuju premagal Dravo s 3:0. Najprej je dvakrat zadel Mitja Križan, nato je zmago potrdil Portugalec Lupeta. Obračun med celjskim tretjeligašem Šampionom in Gorico je bil na štadionu Olimp. Mladi Šampionovci so se izkazali, namreč do 73. minute ni bilo golov, nato so gostje, ki so morali aktivirati najboljše igralce – tudi Rifeta Kapića – zmagali s 3:0.

DŠ

Foto: SHERPA