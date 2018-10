V Cinkarni pripravljeni na posledice kemične nesreče ob potresu

V Cinkarni Celje so dopoldan v okviru regijske vaje, »Potres – zahodna Štajerska 2018«, izvedli vajo s predpostavko, da je v podjetju zaradi potresa prišlo do požara in kemične nesreče.

Povod za izvedbo takšne vaje je bila kemična nesreča, ki se je lani zgodila v Sloveniji. V danes simulirani kemični nesreči v Cinkarni se je požar razširil na rezervoarje klorovodikove kisline, zaradi česar se je nad Cinkarno dvignil oblak hlapov kisline, pare in dima, ki se je širil v smeri pihanja vetra. In kakšne bi lahko bile posledice, če bi do takšne kemične nesreče resnično prišlo in bi se nad Celjem razširil takšen onesnažen oblak? Tehnična direktorica Cinkarne Celje Nikolaja Podgoršek Selič:

Rezultat vaje je tako pokazal, da bi bilo območje človeku nevarnih koncentracij v primeru polnih skladiščih zalog omejeno na prostore znotraj podjetja. Izven tega območja v radiju dobrih 600 metrov bi prebivalci zaznali dražeč vonj, zaradi katerega bi jim svetovali, da se zadržujejo v notranjih prostorih.

V simulaciji kemične nesreče v Cinkarni so zaradi iztekajoče kisline in vdihovanja hlapov sicer bili poškodovani 3 ljudje, ki so jih odpeljali v Urgentni center Celje, v vaji pa je sodelovalo 50 pripadnikov različnih enot.

ROBERT GORJANC

Foto: JURE HICTALER