V Dobovcu niso navdušeni nad žrebom

V Nyonu je bil žreb skupin elitnega dela futsal lige prvakov. Že pred njim je bilo znano, da bo Dobovec igral na turnirju v Litvi. Bil je v drugem kakovostnem bobnu, tako kot tudi preostali trije organizatorji turnirjev.

Prireditelji na Evropski nogometni zvezi so si privoščili spodrsljaj, saj so morali žreb zaradi napačnega postopka prekiniti in delno ponoviti. Dobovec bo med 13. in 18. novembrom igral v Kaunasu. Poleg domačega Vytisa bosta tam nastopila še belgijski Halle-Gooik in španski Inter. Slednji je zmagovalec lige prvakov v zadnjih dveh letih. »To je najbrž še vedno najboljša ekipa na svetu. Seveda smo se ji želeli izogniti,« je priznal kapetan Dobovca Rok Mordej. Na zaključni turnir se bodo uvrstili zmagovalci štirih skupin.

DŠ

