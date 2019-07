V Dobrini tekmovalni duh in slastne pršjače

V Dobrini v Občini Šentjur bo danes že 23. turistično kulturna prireditev Dobrinska noč. Organizatorji obljubljajo, da se bo našlo mnogo zanimivega za različne okuse.

Zaščitni znak Dobrinske noči so gotovo dišeče in vabljive pršjače. Gre za preprost prigrizek okrogle oblike, ki so ga gospodinje na Kozjanskem nekoč hitro spekle v krušni peči, predem so vanjo dale peči kruh. Organizatorka dogodka Danica Recko je dejala, da bodo člani komisije iz Šolskega centra Šentjur pri današnjem tekmovanju pozorni tako na videz, vonj kot na obliko teh kulinaričnih dobrot.

Tokrat Dobrinska noč ne bo postregla s turnirjem v vleki vrvi, kot je bila navada pretekla leta. Vzrok za odpoved tekmovanja je odsotnost tekmovalcev. So pa organizatorji dodali novo vsebino, in sicer metanje žage v daljino. Manjkala ne bosta niti kulturni program, pa prikaz domačih obrti, kot sta kovaštvo in predenje volne. Večina dogajanja se bo zvrstila od 17. ure naprej. Ker bo dogodek pod šotorom na igrišču v Dobrini, bo prireditev v vsakem vremenu.

TS