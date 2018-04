V Drešinji vasi na ogled tradicionalna velikonočna razstava

V dvorani gasilskega doma v Drešinji vasi je na ogled 14. razstava velikonočnih jedi in pirhov z naslovom »Ko zacveti dren in zadišijo potice«. Tudi tokrat so razstavo pripravili vaščani Drešinje vasi skupaj s Prostovoljnim gasilskim društvom Drešinja vas in Turističnim društvom Petrovče.

Največ zaslug zanjo ima Jože Stepišnik, ki je ob odprtju razstave povedal, da ga veseli, da so se razstavljavci tudi letos odzvali v tako lepem številu. Velikonočni izdelki so razstavljeni na 43 mizah in predstavljajo tradicionalne jedi in druge izdelke, značilne za velikonočni čas. Udeleženci tokrat prihajajo vse od Ljubnega ob Savinji do Škofje vasi, ne manjkajo pa niti člani ukrajinskega društva Bereginja v Sloveniji. Razstavo si je mogoče ogledati na velikonočno soboto, nedeljo in ponedeljek.

ŠO, foto: TT