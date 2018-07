V Drevesni hiši razstava o čarobnosti gozda

V Drevesni hiši v mestnem gozdu v Celju je na ogled slikarska razstava Čarobnost gozda in barve zemlje.

Razstavo slik, ki so nastale v posebni tehniki slikanja na les z barvami, narejenimi iz zemlje, so pripravili mentorji in učenci II. Osnovne šole Celje v sodelovanju s celjskimi gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije.

Robert Hostnik, vodja krajevne enote Celje Zavoda za gozdove Slovenije.

Predstavljene slike učencev 5. b razreda II. Osnovne šole Celje so pod mentorstvom prof. Marije Cenc in prof. Jane Rovere nastale ob praznovanju Dneva Zemlje v mesecu aprilu. Pri predmetih naravoslovje in tehnika ter družba so učenci v minulem šolskem letu spoznavali, kako pomembna je zemlja – prst za življenje na Zemlji, kako smo z njo dolžni ravnati in se do nje in njenih organizmov obnašati. Pri likovni vzgoji so svoje znanje nadgradili in spoznali estetsko plat zemlje in njeno uporabo v slikarstvu. Slikali so z zemljami različnih barv in struktur na smrekove in hrastove deske.

Kot je še povedal Robert Hostnik, je gozd kulturna vrednota, ki je rezultat načrtnega in skrbnega dela predhodnih in današnjih generacij, odnos družbe do gozda pa je tudi odsev njene kulture. In kako s te perspektive ocenjuje odnos mladih do gozda?

Razstava bo v Drevesni hiši na ogled do konca avgusta.

ROBERT GORJANC

Foto: ZGS KE CELJE