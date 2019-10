V drugem polčasu do prve zmage

V 5. krogu lige prvakov so rokometaši Celja Pivovarne Laško v skupini A doma premagali norveški Elverum z 32:25 (14:15).

Gostje so dobili prvi del z golom razlike. V nadaljevanju je sledila druga pesem. Celjska obramba je bila odlična. Tik pred koncem so gostitelji vodili kar za osem golov. »V prvem delu se nam taktika ni izšla. V drugem smo obrambo spremenili in če je ta dobra, steče tudi v napadu. Takrat dobiš samozavest in vse je lažje. S tako igro, kot smo jo pokazali danes v drugem polčasu, se tudi v nadaljevanju lahko nadejamo dobrih izidov,« je povedal eden od junakov pomembne zmage, vratar Klemen Ferlin.

DŠ

Foto: SHERPA