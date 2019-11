V dvorani Golovec danes 29. koncert Klic dobrote

V Celju bo danes že 29. leto dobrodelni koncert Klic dobrote – za družine v stiski. Prireditev, na kateri bodo nastopili predvsem glasbeniki in plesalci, privabi v knežje mesto vsako leto številne obiskovalce. Občani lahko darujejo dobrodelne prispevke na račun Slovenske karitas danes ves dan ter pozneje med neposrednim televizijskim in radijskim prenosom.

V studiu v Ljubljani bo sprejemalo telefonske klice dobrih ljudi blizu sto mladih prostovoljcev. Tudi Matej Pirnat, generalni tajnik Škofijske karitas Celje opaža, da ostaja del občanov kljub ugodnim gospodarskim razmeram, v hudi stiski. Med najbolj ogroženimi so predvsem posamezniki, med njimi zlasti moški, ki so stari med 35 in 65 let ter brez družine. Ostajajo brez zaposlitve ter imajo težave z zdravjem. Med najbolj ogroženimi so tudi upokojenci. Med njimi posebej izstopajo starejše ženske, ki so pogosto vdove z nizko pokojnino. V resnih težavah so tudi nekateri dolgotrajno brezposelni občani, z zdravstvenimi težavami ter tisti, ki so stari nad 50 let. Ti se težko zaposlijo. Karitas pomaga na različne načine tako družinam kot posameznikom.

Dobrodelni koncert Klic dobrote bo v dvorani Golovec, ob 20. uri.

BJ

Foto: arhiv RC