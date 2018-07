V eksploziji dva poškodovana

V Brdcah pri Vojniku se je včeraj, nekaj minut pred 14. uro, zgodila huda delovna nesreča. Zaradi eksplozije plinske jeklenke sta bila poškodovana dva delavca.

Na kraju so posredovali gasilci prostovoljnih gasilskih društev s Frankolovega in Vojnika, ki so kraj nesreče varnostno zavarovali, da ne bi prišlo še do kakšne eksplozije. Odstranili so tudi jeklenko, ter nudili pomoč reševalcem Nujne medicinske postaje, ki so oskrbeli poškodovana delavca.

Oba sta bila hudo poškodovana, enega so morali s helikopterjem Slovenske vojske prepeljati v mariborski klinični center, drugega pa z reševalnim vozilom v celjsko bolnišnico.