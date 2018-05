V gaju med prazniki 10 tisoč ljudi

Lepo vreme med prvomajskimi prazniki je v Mozirski gaj privabilo številne obiskovalce. Z njegovo spomladansko razstavo cvetja se je začelo tudi praznovanje letošnje 40-letnice odprtja enega najlepših slovenskih parkov.

Mozirski je nastal na nekdanjem pašniku, ki je sčasoma postal divje odlagališče odpadkov. Ko so zemljišče očistili, so cvetoči Mozirski gaj odprli 27. aprila 1978.

Spomladanska razstava je ponavadi v znamenju tulipanov. O njej predsednik društva Mozirski gaj Darko Bele:

Organizator je imel letos z vremenom srečo, vendar vedno ni tako:

Vodstvo gaja pričakuje povečano število obiskovalcev še vse do konca tega tedna. V parku so začeli cveteti tudi rododendroni in azaleje.

BJ



Foto: arhiv RC